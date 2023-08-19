网传金门再有逃兵 台金防部称已报案追查假消息

针对网传金门再出现逃兵，台湾金门边防指挥部严正驳斥为假消息，并称已报案追查。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，针对网络有新爆料称，“邱班长，你的兵又跑了”，金防部星期六（8月19日）严正驳斥为假消息，中午点名时全员到齐，军方将到金门县警局报案，请警方协助追查不实谣言的来源。

针对近期有多个网络论坛爆料“金门二胆岛出现士兵密谋逃跑”，金防部称，防区内全体官士兵均坚守岗位，克尽职责，戮力战备整备，绝无“密谋逃兵”情事，吁请台湾民众切勿听信转传。

据了解，自从今年3月的二胆上兵逃兵事件之后，网络上三不五时就有类似的“逃兵爆料”，让台军方相当困扰，有人怀疑是恶作剧、也有人认为是大陆的认知作战。

消息人士称，最近因为823战役65周年纪念活动，金防部上下都忙得人仰马翻，忽然又来网络爆料，让军方人士头痛不已。据悉将寻求警方协助，希望揪出幕后乱放话或恶搞之人。

金防部强调，部分捏造的假讯息，刻意打击民众对台军的支持及信心，不排除是敌人认知作战伎俩，吁请台湾民众切勿以讹传讹、转传假讯息，避免误入敌人破坏台湾安全的圈套。

台湾大陆委员会主委邱太三今年3月在立法院质询前受访时证实，金门防卫指挥部二胆守备队陈姓士兵传出失联，穿着救生衣游到中国大陆，因中途体力不支，被大陆海警救起。