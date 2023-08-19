台总统府称北京军演意在营造恐惧介入总统选举

针对中国大陆在台海周边举行军演，台湾总统府谴责北京此举造成区域不安，并指相关军演是在企图营造恐惧介入2024年台湾总统及立委选举。

综合台湾中央社、风传媒、自由时报等报道，台湾总统府发言人林聿禅星期六（8月19日）下午说，台湾正副总统出访过境行之有年，不应成为中国大陆在区域寻衅的借口。

他称，中国大陆近日的各种作为都属于营造恐惧的介选手法，对于这种挑衅、造成区域不安的行为，台湾总统府表达严厉谴责。

林聿禅称，包括美日韩元首近日举行的峰会在内，国际社会均再三重申维持台海和平稳定的重要性，并要求北京停止挑衅行为。然而北京当局“无视国际责任，仍借故升高军事威胁，破坏区域稳定，势将更难得到国际社会的信任”。

林聿禅说，中国大陆是区域一员，对于区域的安全稳定应善尽国际义务，立即停止这类为区域带来不安、为国际带来麻烦的单边行为。

台湾副总统赖清德星期五（8月18日）结束出访巴拉圭和过境美国行程返台。中国大陆商务部星期四率先宣布研究中止《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）部分对台关税优惠，大陆解放军东部战区星期六再宣布在台湾北部、西南海空域开展“联合夺取海空制权、搜潜反潜”等科目训练，称这是对“台独”分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告。

对此，台湾外交部星期六谴责中国大陆通过在台海周边进行海空军演、将ECFA武器化、借各种威胁言论和假信息等“粗暴”介入台湾民主选举进程；台湾外长吴钊燮也在社交媒体“X”（前称推特）发文，称中国大陆明确表态要影响台湾即将举办的选举，“这取决于我们的公民，而不是隔壁的恶霸”。

民众党总统参选人柯文哲则在脸书发文呼吁北京停止破坏台海稳定，尊重台湾生存空间，否则只是让两岸距离越来越远。