王毅同泰国副首相会谈 提出加快中泰铁路建设

中共中央政治局委员、外交部长王毅在与泰国副首相兼外长敦巴穆威奈会谈时，提出加快中泰铁路、中老泰铁路连接线建设。

据中国外交部网站，王毅星期六（8月19日）在北京同到中国进行工作访问的敦巴穆威奈会谈。

王毅说，中泰“一家亲”，对华友好是泰朝野各界共识和两国人民一致愿望，两国关系发展不受国际风云变幻和泰国国内形势变化的影响，相信泰国将保持稳定、持续发展。中方愿同泰方共同落实好中国国家主席习近平去年11月访泰取得的重要成果，凝心聚力推进构建中泰命运共同体，携手应对各种挑战。

王毅说，中方愿同泰方深化各领域合作，推动中老泰联通发展构想取得更多可视成果。双方要加快中泰铁路、中老泰铁路连接线建设，共同打击电信诈骗等跨国犯罪行为。中方愿继续坚定支持亚细安共同体建设、支持维护亚细安中心地位、支持共同打造经济增长中心，为区域经济一体化不断注入新动力。双方还可通过深化澜湄合作，打造全球发展倡议先行区、全球安全倡议实验区、全球文明倡议首善区，建设更为紧密的澜湄国家命运共同体。

王毅说，中方愿同亚细安各国加快推进“南中国海行为准则”磋商，争取早日达成行之有效、富有实质意义的地区规则，将南中国海建设成为和平、友谊、合作之海。王毅说，各国还应警惕域外势力在本地区挑动阵营对立、鼓动冷战思维，破坏得来不易的和平稳定局面。

敦巴穆威奈说，泰中关系非常强劲，为两国人民带来巨大福祉。在当前国际和地区不确定性上升的形势下，泰方愿同中方进一步加强对话交流，深化各领域互利合作，推动中老泰铁路连接，实现共同发展。泰方赞赏中方愿率先签署《东南亚无核武器区条约》议定书，支持亚细安印太展望同“一带一路”倡议对接，支持深化澜湄合作，支持将南中国海打造成和平、合作、稳定之海。泰方反对零和思维和阵营对抗。

双方就缅甸问题深入交换意见，同意努力推进缅问题政治解决进程，支持以亚细安方式解决缅甸问题。

双方还就共同关心的国际地区问题交换了看法。