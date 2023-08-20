中国一锂矿勘探权拍卖溢价1300倍成交

中国四川省一处锂矿勘探权最近刚结束拍卖，成交价是42.06亿元人民币（下同，约7.85亿新元），是起始价的1317倍。美国媒体报道，这种疯狂的竞拍反映了市场参与者对锂电池需求只会继续增长的预期。

根据封面新闻，起始价只有319万元的四川省马尔康市加达锂矿勘查权竞拍于上星期日（8月13日） 凌晨结束。根据四川省公共资源交易平台信息，最终以42.06亿元价格成交，升值率达到1317倍。

此前在8月11日，四川省金川县李家沟北锂矿勘查权竞拍也落下帷幕，成交价10.1亿元，相较于57万元的起拍价高出1771倍。

《华尔街日报》报道，这种疯狂的竞拍反映了市场参与者对锂电池需求只会继续增长的预期。中国海关数据显示，2023年前五个月，中国锂电池出口额同比大增66%，达到267亿美元（约363亿新元）。

报道称，地缘政治方面的担忧也是上述竞拍战背后的驱动因素。随着西方供应商响应政府号召，优先考虑总部设在友好国家的公司，未来几年中国企业在境外开采锂资源方面将面临压力。同时，许多与美国立场一致的国家正以国家安全为由，加强对中国在锂等关键矿产储备领域投资的审查。

根据定价和研究机构Benchmark Mineral Intelligence的数据，预计到2028年，全球锂需求量将达到150万吨，远高于今年的90万吨。根据总部设在巴黎的国际能源署（IEA）的数据，中国国内锂矿对全球锂供应量的贡献率约12%，而全球约55%的锂是在中国精炼加工的，中国国内的锂供应缺口主要由澳大利亚进口锂矿石来填补。

今年7月，澳洲政府阻止了将一家澳洲锂矿公司出售给一家美国公司的交易，该美国公司的澳洲子公司中有一名中国籍董事。去年11月，加拿大官员以国家安全为由，下令三家中国公司卖掉它们在加拿大关键矿产资源开采公司的股权。