赖清德批大陆军演小题大做 无助两岸稳定

台湾副总统、民进党总统参选人赖清德出访巴拉圭期间过境美国，引发中国大陆解放军在台海进行军事演习。对此，赖清德认为，台湾领导人出访是平常的事，不必小题大做，对两岸的稳定发展没有帮助。

综合年代新闻台、《自由时报》报道，赖清德在年代新闻台星期六（8月19日）播出的专访中，针对中国大陆解放军军演是否针对他过境美国的问题，作出上述回应。

赖清德指出，他此次出访巴拉圭引发国际关注，主要是因为巴拉圭总统选举期间，中国大陆介入企图让台巴断交，但红党当选总统且参众两院席位过半，让台巴邦交继续稳定。

赖清德强调，他此次担任台湾总统蔡英文的特使出访巴拉圭，主要目标是深化台巴邦谊、促进未来合作，他也说，感谢美国在面对压力之下，仍秉持安全、舒适、便利、尊严的原则处理这次过境。

针对解放军军演虽然范围不大，但外界解读时间点具有针对性的问题，赖清德说，希望北京政府能够了解，台湾总统、副总统出访是很平常的事情，“大可以不必小题大做，这对两岸的稳定发展没有帮助。”

针对中国大陆军演是否会对明年初的总统选举造成负面影响，赖清德也说，台湾社会认为大陆这种动作“没有必要”，因为过去几十年来，台湾领导人过境美国是“稀松平常的事情”。

赖清德还称，大选期间的“疑美论”、“疑赖论”等，都是中国大陆宣传的一部分，意在台湾境内制造“疑美论”、在国际社会制造“疑赖论”。他强调，明年的总统选举就是“在民主道路上持续壮大台湾，还是要走回头路、走回一中原则”的选择，并无所谓“疑赖论”或“疑美论”的存在。

赖清德在8月12日至18日间出访巴拉圭，并在往返途中分别过境美国纽约和旧金山。中国大陆在赖清德启程当天，在离台湾约500公里的浙江舟山群岛以东水域，展开三天军演；赖清德返回台湾后，解放军东部战区星期六（8月19日）也在台湾周边展开海空联合演训，并发布多条相关宣传视频。

不过学者分析认为，大陆此次实际的军演规模未超过之前的大规模演习。