理想汽车首次降价 最低优惠1.5万人民币

中国多家车企通过限时优惠等方式开启新一轮的降价。中国媒体报道，此前宣称没有降价考虑的理想汽车也“扛不住了”。

第一财经星期六（8月19日）报道，虽然理想汽车官方未宣布降价，但根据多家理想汽车门店，理想汽车当前的优惠政策包括四川地区政府补贴金额1万元（人民币，下同，约1866新元），5000元保养基金，江苏常州补贴8000元。

报道称，由于理想汽车异地开票，因此四川补贴相当于全国补贴；保养基金可以直接折现为5000元现金。不过，常州补贴需要上常州牌照。综合下来，相当于买车直接优惠1.5万元至2.3万元。此外，其他政策还包括订车送游戏机等。

理想汽车8月初就通过发布新车型的方式进行变相降价。8月3日，理想汽车发布了理想L9 Pro，中国统一零售价42.98万元，相比L9 Max下调3万元。

数据显示，今年7月理想汽车累计交付量为3万4000辆，同比增长227.5%。目前理想汽车在售车型为三款产品，L7、L8和L9。其中，售价最低的L7市场表现最好，售价最高的理想L9的销量最低，同时相较刚上市时月销量过万的成绩已有所下降。

虽然理想汽车在6月、7月的月销量突破了3万辆。但整体来看，理想汽车的环比增速在放缓。从5、6、7三个月份来看，其环比增幅分别为24.5%、15.2%和4.7%。理想汽车方面在二季度财报会上预计，三季度车辆交付量为10万至10万3000辆，平均月交付量为3.4万辆，基本与7月份持平。

8月以来，中国市场中已经有10余家车企通过不同方式降价试图捍卫市场。

据《华尔街日报》报道，特斯拉星期一（8月14日）将Model Y的两个高端版本降价4.5%后，星期三（8月16日）又将Model S和Model X的部分车型降价1万美元（约1万3587新元）。这是特斯拉在中国和其他地区一系列降价中的最新举措，该公司希望最大限度地提高销量，即使这意味着利润率降低。

特斯拉上个月在中国的交付量创下六个月来新低，在当地售出约3万1000辆汽车。