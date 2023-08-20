据报房产中介深圳中原被欠佣金超10亿人民币

受中国房地产行业持续萎靡影响，知名房地产中介深圳中原据报被包括恒大、宝能在内的多家开发商拖欠佣金，总额超过10亿元（人民币，下同，约1.9亿新元）。

综合每日经济新闻和第一财经星期六（8月19日）报道，一份题为《关于深圳中原反馈垫付佣金相关事宜的通报》的文件在中国互联网流传。

文件称，因近年房地产行业不景气，开发商资金链断裂爆雷，无法正常支付中原集团及旗下相关公司的销售佣金，导致公司连续巨额亏损，经营举步维艰。

文件中说，据统计，各开发商和代理商尚未支付深圳中原的佣金超过10亿多元，目在法院已经启动诉讼追佣的金额达5.35亿元。其中，法院已经裁决，在强制执行为金额超过了4亿元，待判决的金额1.35亿多元。

根据文件，深圳中原起诉的主要开发商和项目包括佳兆业、恒大、宝能、世茂、龙光、吉祥里等。

网传文件显示，深圳中原起诉的主要开发商和项目包括佳兆业、恒大、宝能、世茂、龙光、吉祥里等。（互联网）

深圳中原在文件中说，按照房地产销售行业多年来的惯例，销售人员的收入包含基本工资和佣金提成，其中佣金提成需要在收到开发商和代理商的销售佣金之后发放，并称中原成立45年来，从来都是按月按时足额发放的，从未有任何拖延薪资或恶意欠薪的情况。

但对于员工未收到佣金的问题，文件称，如果深圳中原在未收到销售佣金的情况下先行垫付佣金，即使仅垫付基层员工的提成，所需资金金额也超过4亿元，“将导致公司的经营更加困难”。深圳中原称，因此，公司不具备在未收到销售佣金的情况下，先行垫付员工提成的先决条件。

文件也说，中原集团董事局决定，即日起成立重大项目追佣跟进专案组，负责未收到佣金的后续追佣工作，并承诺公司收到佣金次月，将立即发放员工提成及合作方的佣金。

上述文件的抬头为“致政府相关部门和深圳中原各位同仁及合作方”，落款为“中原集团行政总裁施俊嵘”，时间为2023年8月11日。据第一财经报道，一名中原集团内部人士证实了该文件的真实性。

公开资料显示，深圳中原属于中原集团，是深圳大型专业地产代理公司，自2001年起在二级市场的代理楼盘数量和销售量，均占深圳房地产市场主要份额。中原集团官网显示，目前集团共有5万5000余名员工，2500间直营地铺，在包括全球60座城市成立了分公司。

据报道，深圳市房地产中介协会今年7月披露的数据显示，今年上半年深圳二手房房产中介平均每人每个月的成交量是0.09套，折算下来一名中介一年只能卖掉1.08套房。

深圳市房地产中介协会指出，深圳二手房市场从二季度开始，每月成交量持续下探，并重回去年冠病疫情期间月均不足3000套的尴尬境地，归根结底还是市场筑底后，市场信心仍未能彻底修复。