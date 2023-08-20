中规院院长谈暴雨教训：防洪排涝标准需全面提高

中国城市规划设计研究院院长王凯认为，中国近期多地强降雨引发的洪涝灾害带来了深刻教训，需要全面系统地提高既有的防洪排涝标准水平。

据澎湃新闻星期天（8月20日）报道，王凯受访谈到中国城市排水设计时给出以上意见。他也是中国全国工程勘察设计大师。

王凯指出，很多地方今年的降雨是百年一遇的超强降雨，强度超过了防洪排涝设施的最高实际承载能力。此外，规划建设管理方面老问题没有得到根本解决、建设管理上认识不到位，也导致了损失较大，例如部分城市在建设过程中，对防泄洪区、蓄滞洪区和排洪道造成了一定程度的侵占。

王凯说，地下水的超采也会导致地面的塌陷，造成生态萎缩的系统性的问题，因此有专家提出，要更新改造地下设施，提高排水标准等。

王凯指出，人们此前对气候变化影响的认知，可能也不够深刻，例如2021年河南郑州“7·21”大雨之后，很多人以为华北地区再发生这样的暴雨起码要过个十年八年，“没想到两年之后就发生了。”

他提出，在城市规划上，可能需要对目前基于建筑学学理、地理学分析的传统的规划理论方法，做一些革新甚至革命，并指提升学科建设和对城市规划建设管理的预判，需要生态文明思想的知识性更新。

受台风“杜苏芮”影响，中国华北京津冀地区和东北地区7月底以来遭受强降雨，多地发生洪涝地质灾害，其中在首都北京共造成33人死亡、18人失踪，近129万人受灾，河北省也通报洪灾造成29人死亡、16人失联。