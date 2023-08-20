韩国政府成立工作组关注中国房地产金融风险

随着中国房地产金融风险的加剧，韩国政府专门成立工作组，密切关注中方风险给韩国市场带来的影响。

据韩联社报道，韩国政府星期天（8月20日）消息，根据经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐的指示，财政部在旗下经济政策局内设置“中国经济情况组”。

工作组将在财政部的政策引领下，与韩国银行（央行）、产业通商资源部、金融委员会等多个机构和部门保持紧密合作，密切关注中国经济情况变化。

此外，政府高层对话机制也将关注中国房地产金融风险。由财政部第一次官（副部长）方基善主持召开的经济应急管理工作组会议将讨论对策，宏观经济金融问题工作检查会议也将随时评估中国经济情况。

韩国财政部认为，来自中国大型房地产开发商碧桂园、恒大的金融风险对韩国实体经济和金融市场带来的直接影响或有限，但今后事态如何演变以及中国政府如何应对等可能成为变数，因此目前尚难预测有关风险给韩方带来的影响。由于韩中经济息息相关，政府正在密切关注中方风险对韩国金融市场和实体经济带来的影响。

金融监督院也于17日成立中国房地产金融风险监测工作组。韩国金融部门初步研判，国内金融公司的碧桂园债务问题风险敞口微乎其微，中方风险对国内带来的直接影响有限。但有分析认为，若中国房地产风险波及全球金融机构，进而拖累全球经济增长，届时韩国经济受到间接影响在所难免。