台湾大学学费20年未涨 柯文哲批是因噎废食

台湾民众党总统参选人柯文哲主张，通过冻涨学费让所有人能读大学是因噎废食、本末倒置，应该让学费该涨就涨，政府再通过补贴让弱势学生可以读书。

柯文哲星期六（8月19日）在Youtube频道发布“KP国是会议”系列视频，谈到台湾高等教育面临的问题。

柯文哲在视频中说，过去20年，台湾健康保险费用上涨40%，而同期大学学费上涨则是0%，与物价上涨和对高等教育要求的上涨不符。他批评，为了让所有人读大学没有障碍而把学费冻涨，是因噎废食、本末倒置的做法。

柯文哲提出，学费应该该涨要涨，同时政府通过奖学金和补助等措施，让弱势学生可以读书，而不是把学费全部降低。

柯文哲说，现在台湾的大学面临五大困境，包括私立大学倒闭、国际竞争力不足、学校跟产业衔接不佳、内部治理不佳，以及没有善用科技。

他提出的解决方案包括学费合理化，以及招录更多国际学生、将比例提高至20%，好让台湾的学生能够建立国际观。此外，他也建议通过让企业在大学设专案教室促进产学合作，并指可依靠未来教育部长沟通能力，推出以此扣所得税等作法。

今年6月，台湾行政院通过了拉近公私立学校学杂费差距及配套措施方案，将从明年2月起全面落实高中职免学费，并提高对私立大学学生和经济弱势学生的补贴等。柯文哲曾批评这一政策选在当时推出、并在明年才施行，是民进党的“政策买票”行为。