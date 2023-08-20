解放军东部战区发短片 批“阴谋家”“野心家”制造人祸

中国大陆解放军东部战区星期天（8月20日）发布短片《守护Ⅲ》，批评“阴谋家”“野心家”制造人祸，并配上台湾正副总统蔡英文和赖清德的画面。

根据解放军东部战区微信公号，这部短片时长1分22秒，并在开头称“在大自然狂风巨浪的肆虐面前，妈祖是讨海谋生人们祈求平安的守护神”。随后，短片画面一转，一群人拿着印有字句“台独金孙倚美谋独，卖台祸台不能信”的横幅，并高呼“救台湾，反台独”的口号。

短片旁白接着说：“在阴谋家、野心家制造的人祸面前，携手同心的力量，是美好生活的守护神；在民族尊严、祖国统一受到挑战面前，人民子弟兵是为万世开太平的守护神。”

这段旁白在陈述时，不仅搭配蔡英文和赖清德的画面，还包括解放军军机和潜艇行动的画面。

中国大陆解放军东部战区星期天（8月20日）发布短片《守护Ⅲ》，批评“阴谋家”“野心家”制造人祸，并配上台湾总统蔡英文（右二）的画面。（《守护Ⅲ》短片截图）

短片最后引述一名解放军军人说，“海峡的那一边，我想去看看”，并在画面附上几句话：“海峡浪恶延妈祖，来往飞舟竞自由，两岸生民齐用力，打狐驱虎去忧愁。”

此前，解放军东部战区星期四（17日）也在微博发布名称为《阅海峡》的短片，显示军队冲上海滩，其中一幕可见大陆海军在甲板用望远镜监控着台湾军舰和海巡船。

另一方面，《人民日报》星期六（19日）深夜在微博发文配图，称“台独”是历史逆流，是绝路，“祖国必须统一，也必然统一”。帖文还附上“台湾当归”的标签。截止星期天下午2时45分，“台湾当归”标签的阅读量已经超过10.9亿次。

赖清德星期五（18日）结束出访巴拉圭和过境美国的行程返台，解放军东部战区新闻发言人施毅隔天就宣布，战区星期六在台岛周边组织海空联合战备警巡，举行海空等兵力联合演训。

解放军东部战区在台岛北部、西南海空域开展了联合夺取海空制权、搜潜反潜等科目训练，检验战区部队协同作战和体系对抗能力。大陆官方未说明军演的具体位置，也没有提到实弹演练。

施毅称，“这是对‘台独’分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告”。