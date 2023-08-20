中纪委：退而不“休”搞贪腐 一样难逃纪法惩处

中共中央纪委国家监委网站星期天（8月20日）在公众微信号发文，引用不久前通报被开除党籍的江西省住房和城乡建设厅原厅长陈平案件，强调退而不“休”搞贪腐，一样难逃纪法惩处。

中央纪委国家监委网站上星期一（14日）通报，江西省纪委监委对江西省住房和城乡建设厅原党组书记、厅长陈平严重违纪违法问题进行了立案审查调查，并决定给予陈平开除党籍处分。

这份通报指陈平身为党员领导干部，丧失理想信念、背弃初心使命，滥权妄为、退而不“休”，处心积虑对抗组织审查，严重败坏党的形象。

中央纪委国家监委网站在星期天的文章中介绍，这里的退而不“休”，指的是领导干部退休后利用在职时的影响力行贪腐之事。

文章列出在今年被通报退而不“休”的一些落马厅级干部，如广西财经学院原党委副书记、院长席鸿建，江西省赣州市人大常委会原党组成员、副主任潘贻明，以及安徽省人大常委会原委员、城乡建设环境与资源保护工作委员会原主任厉德才。

对于退而不“休”，何以存在，文章称，“从根本上说，是一些党员干部的思想观念出现了问题”，并说有的领导干部留恋在职时的位高权重，习惯了权力带来的繁华美好。“退下来以后，‘门庭冷落车马稀’，心里难免空虚失落。对权力和利益的贪恋，驱使他们流连官场‘发光发热’。”

文章强调，权在手中时，必当如临如履；离开权力后，亦应慎终如始，方能行稳致远。