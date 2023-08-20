陈茂波预计香港航空客运量明年全面恢复

香港财政司司长陈茂波说，目前香港机场航班目的地数量已恢复至疫情前约75%，预计机场客运量年底可恢复疫情前八成，并于明年全面恢复。

陈茂波星期天（8月20日）发表网志说，香港机场目前有约110家航空公司，营运来往全球165个目的地的航班，约恢复到疫情前的75%，每日客运量和航班升降量也已分别恢复至疫情前的65%和70%。

据香港机场管理局预计，机场客运量会于年底恢复至疫情前约八成，并于明年全面恢复，形容香港航空复苏进展符合预期。

陈茂波在网志中强调，目前最重要是尽快填补航空业的人手缺口，以支持运力高速全面恢复，在积极培训和招聘本地人员的同时，要全速输入劳工，缓解人手不足的限制。

他透露，早前提出的运输业输入劳工计划中，航空业的第一轮申请已有28家公司的申请获批，共有2800多个名额，涵盖地勤人员、机坪服务员、飞机维修技工等共10个工种，预计最早可在今年10月抵港。

陈茂波也提出，香港国际航空枢纽的发展，正在全速翻开新的一页，由“城市机场”转变成为“机场城市”，要把握好大趋势、新机遇，包括“桥头经济”的新模式、大湾区增长的新机遇，以及货运物流的范式转移。

他指出，机场将不再只是旅客出入境或过境的地方，而是结合航空和不同经济功能，成为商业地标甚至休闲度假区。

陈茂波说，未来要进一步优化“多式联运”的网络和运作，发挥好香港作为大湾区区域航空枢纽的地位，成为大陆和国际旅客往返大湾区的首选门户。