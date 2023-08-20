李嘉诚北京豪宅项目22年后开盘 增值50倍

李嘉诚创立的长实集团旗下位于北京东四环外朝青板块的豪宅项目“御翠园”已经拿到预售证，即将开启预售。

据澎湃新闻8月19日报道，北京市住建委官网信息显示，御翠园位于北京市朝阳区姚家园东里1号院，备案名“逸翠园”，于今年7月18日获得预售证，预售范围包括九栋住宅，准许销售面积为9万3212平方米，最高拟售均价为9万9745元（人民币，下同，约1万8612新元）/平方米、最低拟售均价为9万零672元/平方米。

“御翠园”所在的姚家园项目地块总面积约40万平方米，由和记黄埔于2001年时以7亿元的价格拿下，楼面价仅1750元/平方米，按照最低售价来算，也增值了50多倍。该地块出让后，直至2005年6月才开始动工，并于当年11月开盘销售。

目前，该地块已有2006年至2013年入市的“逸翠园”和2012年至2013年入市的“御翠尚府”两个项目，此次即将预售的“御翠园”项目为该地块最后被开发的部分，开发周期长达22年。

现阶段北京楼市整体低迷，中指研究院数据显示， 今年7月北京商品住宅（不含保障房）成交规模为50.99万平方米，环比下降12.8%，同比下降8.9%。2023年1~7月，北京商品住宅（不含保障房）累计成交387.89万平方米，同比下降5.1%。

中指研究院指出，整体来看，受房地产市场下行、预期不明朗、前期推盘力度不足等影响，北京楼市持续承压，商品住宅成交量连续三个月下降，成交规模降至近5月的最低位。