男子防火期在福建擅自野外用火引发林火坐监四年

一名男子去年在防火期于中国福建擅自野外用火引发林火，被判监禁四年。此外，男子如果无法在期限内恢复植被，他也需要支持超过百万元人民币的赔偿金。

据中国澎湃新闻星期天（8月20日）报道，这起事件发生在2022年4月9日上午，被告陈某兴未办理野外用火相关审批手续，在森林防火戒严期内，擅自到福建德化县美湖镇阳山村阳山铁矿27号矿硐前的道路边用火焰气切割废铁板，切割过程中溅起的火星引燃杂草，进而引起德化县美湖镇阳山村“九龙山”山场森林火灾，并延烧至德化县美湖镇斜山村、大田县济阳乡部分山场。

当地护林员、群众、镇政府工作人员及打火队相继赶到现场参与扑火。火灾发生后，陈某兴在现场扑火并电话通知第三人参与扑火。陈某兴在扑火时，经德化县公安局传唤到案并供述了罪行。

福建泉州德化县人民法院审理这起案件时认为，陈某兴在森林防火戒严期间，未办理野外用火相关审批手续，擅自在室外作业野外用火，过失引起森林火灾，过火有林地面积1059.48亩，其行为已构成失火罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。

法院也认为，陈某兴参与扑火时，经德化县公安局传唤到案并如实供述其罪行，视为自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。此外，陈某兴积极参与灭火，并且其失火行为得到部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。陈某兴失火烧毁的森林中有一部分为生态公益林，违反规定在森林防火戒严期间野外用火，均应酌情从重处罚。陈某兴在森林防火戒严期内擅自野外用火，过失引起面积较大的森林火灾，破坏了生态环境和自然资源，损害了社会公共利益，除应予追究刑事责任外，还应当承担修复生态环境的民事责任。

法院裁定以失火罪，判处陈某兴有期徒刑四年。陈某兴也应在判决生效之日起一年内按照相关方案补种林木，并对补种的林木经林业部门初步现场查验合格之日起管护三年，直至最终恢复生态功能。如不能在上述指定的期限内恢复林地植被的，应赔偿生态环境修复费人民币112万1120元（20万新元）。