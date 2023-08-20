中国UFC冠军张伟丽卫冕金腰带

中国首位UFC（终极格斗冠军赛）冠军，女子选手张伟丽，在今年的UFC292比赛中，击败巴西选手阿曼达·莱莫斯（Amanda Lemos），卫冕金腰带。

综合新华社和中国体育报报道，张伟丽于北京时间星期天（8月20日）中午在美国波士顿举行的UFC292中，打响了2022年重夺草量级（52公斤以下）冠军头衔后的首场卫冕战。

五回合比赛结束后，张伟丽以50比43、 50比44和49比45的一致判定胜出，成功卫冕UFC女子草量级冠军金腰带。

另据“UFC终极格斗冠军赛”官方微博消息，张伟丽以296次单场总打击数，创造了新的UFC女子历史记录。消息称，这个打击数领先了莱莫斯的29次整整267次，创造了UFC冠军战历史上第二大的差值。

比赛结束后，张伟丽的名字在星期天下午登上新浪微博热搜榜榜首。她也连发三条微博，称金腰带又回到了中国，感谢所有人对她的支持，并强调“无论走到哪里我都是中国的伟丽”。

公开资料显示，今年33岁的张伟丽出生于河北省邯郸市，6岁开始习武、9岁开始接触散打和拳击。

她在2018年凭借中国国内搏击赛事“昆仑赛”的出色成绩与UFC签约，并在2019年8月击败时任女拳王、巴西选手杰西卡·安德拉德（Jéssica Andrade），夺得UFC草量级世界冠军金腰带。张伟丽由此成为了中国乃至亚洲首位UFC世界冠军。

张伟丽在2020年的比赛中成功卫冕金腰带，但在2021年的卫冕赛中输给了美国选手罗斯·娜玛尤纳斯（Rose Namajunas）。去年11月，张伟丽向时任冠军、美国选手卡拉·埃斯帕扎（Carla Esparza）发起挑战，最终裸绞战胜对手，夺回UFC世界冠军金腰带。她也成为继罗斯和卡拉之后，第三位重夺UFC女子草量级冠军头衔的选手。

张伟丽也在2020年名列福布斯中国名人榜第27位，并获评2020年中国体育十大人物。