SOHO中国上半年归母净利润同比降超九成

中国商用房地产发展商SOHO中国的业绩显示，上半年归母净利润同比下降超过九成。

综合澎湃新闻和中新经纬报道，SOHO中国上星期五（8月18日）披露2023年度中期业绩，截至6月30日，SOHO中国的营业收入约8.215亿元（人民币，下同，约1.53亿新元），2022年同期为8.96亿元；上半年毛利为6.78亿元。2022年同期为7.42亿元；公司经营利润约4.9亿元，同比下降约32.99%；净利润约1470万元，同比减少约92.4%；归属于母公司股东净利润人民币1361.3万元，同比下降92.86%。

SOHO中国在公告中称，截至6月30日，SOHO中国的现金及现金等价物约6.27亿元，银行贷款及其他贷款约160.46亿元，总负债约315.19亿元，净流动负债约71.7亿元，总资产约689.2亿元。

SOHO中国还披露，截至今年前六个月，集团与主要现有借款的贷款人签署了补充协议，修改还款计划，涉及借款金额共计72.7亿元，其中包括集团于2022年12月未按期偿付的借款5968.2万元。

SOHO中国称，集团已与并将持续与包括现有存在交叉违约的银行借款的贷款人在内的若干金融机构积极沟通，协商集团现有借款的重组。

中国房地产巨头近年接连陷入资金困境；除恒大外，中国最大民营房企碧桂园本月未能按时支付债息，拥有国营资本背景的远洋集团，也陷入债务违约危机。