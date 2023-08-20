中国多地公开征集医药领域商业贿赂线索

中国医药反腐风暴持续发酵，多地决定公开征集医药领域商业贿赂线索。

据中国澎湃新闻星期天（8月20日）报道，黑龙江省市场监督管理局上星期五（18日）发布公告称，自今年8月至明年6月征集医药领域商业贿赂问题线索。

黑龙江省市场监督管理局介绍，此举是为加强医药领域扰乱市场秩序行为监管，打击医药领域商业贿赂行为，维护医药领域公平竞争市场环境。

征集内容包括：医药生产经营企业假借咨询费、讲课费、推广费等各种名义或形式给予医疗机构或其内设科室、从业人员回扣行为；医药生产经营企业假借学术会议、科研协作、学术支持、捐赠资助进行利益输送的不法行为。

内蒙古自治区市场监督管理局也在8月18日公布，公开征集医药领域商业贿赂线索，征集内容包括：医药生产经营企业假借科室宣讲会咨询费、推广费等名义，向医疗机构工作人员给付利益、维护关系的行为；医药生产经营企业假借捐赠、科研合作、试验推广等形式捆绑销售药品、耗材实施商业贿赂的行为；医药生产经营企业在药品、医疗设备采购，工程建设和科研经费等领域实施商业贿赂行为。

江西南昌市市场监管局也决定征集医药领域涉嫌商业贿赂违法行为线索。山西大同市市场监督管理局则针对医药领域商业贿赂行为，公布线索举报渠道。