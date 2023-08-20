巴拉圭外长承诺新政府会保持与台湾外交关系

巴拉圭外交部长称，巴拉圭新政府会继续保持与台湾的外交关系，即使这可能伤害到他们与中国大陆之间的关系。

巴拉圭外交部长鲁本·拉米雷斯（Ruben Ramirez）星期五（8月19日）告诉法新社，如果中国大陆没有设置条件，巴拉圭不介意与其建立联系。

拉米雷斯说：“但中国（大陆）设置了条件，例如需要与台湾断交，巴拉圭不能接受（这个条件）。”

他强调，巴拉圭维持与台湾关系不仅是因为传统，更是建立在制度性民主价值观之上的。

拉米雷斯是一名经济学家，他曾在2006年至2008年间担任巴拉圭外长，并在新任总统佩纳组建的政府中再次担任这一职务。

巴拉圭是台湾13个邦交国之一，也是台湾在南美洲仅存的邦交国。

台湾副总统赖清德在8月12日至18日间出访巴拉圭，出席新总统佩纳的就职典礼，并在往返途中分别过境美国纽约和旧金山，引发中国大陆不满。

另一方面，据台湾中央社报道，在赖清德返回台湾后，台湾经济部长王美花星期四（8月18日）接力率团前往巴拉圭，举行第22届台巴经济合作会议。

报道引述巴拉圭媒体“QuePasa”报道称，巴拉圭新任工商部长吉米内斯（Francisco Javier Giménez）透露，他在会中与王美花率领的台湾代表团讨论多项合作议题，包括在巴拉圭原始区查科（Chaco）合作探勘石油与天然气等。

吉米内斯说，巴拉圭盼与重要战略伙伴台湾强化经贸关系，会中将触及多项主题，包括增加巴拉圭肉品对台出口，引进台湾科技技术到巴拉圭等。他并透露，台巴近期另将展开关税谈判，以期扩大巴拉圭肉品输台的关税优惠。