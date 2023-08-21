中国调查被控为美中情局从事间谍活动的某国家部委干部

中国又披露一起间谍相关案件。中国媒体星期一（8月21日）报道，中国国家安全机关破获一起美国中央情报局间谍案，嫌疑人为某国家部委干部。

根据中国央视，这名干部名为郝某，今年39岁。报道称，郝某在日本留学期间，因办理赴美签证事宜与美驻日本使馆官员泰德结识，泰德通过请客吃饭、赠送礼品等方式与郝某逐步密切关系，并请郝某帮助撰写论文，承诺支付“稿费”，郝某答应泰德要求。泰德在美驻日使馆任期结束前，又将同事李军介绍给郝某，双方继续保持合作关系。

报道提到，郝某留学期满前，李军亮明美国中央情报局东京站人员身份，对郝某实施策反，要求其回中国后进入核心要害单位工作。郝某表示同意，与美方签署了参谍协议，接受美方考核和培训。

报道说，郝某回中国后，按照中情局要求设法进入中国某国家部委工作，在境内与中情局人员多次秘密接头，提供情报并收取间谍经费。中国国家安全机关侦查发现郝某间谍活动后，依法对其开展审查。目前此案正在侦办中。

央视报道没有披露郝某被查的时间点，以及郝某任职的具体单位。过去三周，中国国安部至少披露了三起间谍相关案件。

根据彭博社，中情局局长伯恩斯（William Burns）几周前说，中情局在中国重建情报网络方面取得“进展”。

在中美博弈持续升温的背景下，去年的中共二十大报告首次把国家安全方面的内容单独成章，显示维护国家安全是中共重中之重的大政方针。中共总书记习近平今年5月也在二十届中央国家安全委员会第一次会议强调，要深刻认识国家安全面临的复杂严峻形势。

中国《反间谍法》今年7月施行后，官方密集造势。国安部8月1日和2日连续发布题为《反间防谍需要全社会动员》和《依法惩治间谍行为与尊重保障人权并重》的文章，提出要增强全民反间谍安全防范意识和国家安全素养。