王毅：中方赞赏伊方正确决断 与沙特带动中东形成和解潮

中国外交部长王毅星期天（8月20日）与伊朗外长阿卜杜拉希扬通话时表示，中方赞赏伊方做出正确决断，与沙特持续改善关系，带动中东形成“和解潮”。

据中国外交部官网消息，中共中央政治局委员、外交部长王毅星期天应约同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话。

王毅表示，伊朗总统莱希今年2月对中国进行国事访问，两国元首就中伊合作达成新的重要共识，引领中伊关系迈上新台阶。双方正全力落实两国元首重要共识，推动各领域交流合作不断向前发展。

他说，中方愿同伊方继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，共同反对外来干涉，抵制单边霸凌行径，捍卫中伊两国主权、安全、发展利益，维护发展中国家共同利益和国际公平正义。

王毅提及，伊沙北京对话后，双方持续迈出改善关系步伐，带动中东形成“和解潮”。中方赞赏伊方做出正确决断，将继续支持中东各国探索符合自身国情的发展道路，加强沟通对话、坚持团结自强、实现睦邻友好。

谈到伊核问题时，王毅说，只有恢复全面协议的完整、有效执行，才能从根本上解决伊核问题。中方愿同包括伊方在内的各方加强协调，推动伊核问题朝着有利于维护地区和平稳定的方向发展。

在中方的新闻稿中，伊朗外长阿卜杜拉希扬说，伊方高度重视伊中全面战略伙伴关系发展，期待同中方保持高层交往，深化“一带一路”框架下的合作，在国际和地区事务中加强协调配合。感谢中方推动伊沙关系正常化，高度赞赏中方为此发挥的建设性作用。

另据路透社报道，阿卜杜拉希扬8月17日在利雅得会见沙特阿拉伯外长费萨尔。两人会面后举行联合记者会，阿卜杜拉希扬在会上说，双方会谈成功，两国修复关系的工作取得进展。

阿卜杜拉希扬的沙特之行是两国断交七年来，伊朗外长首次访问沙特。费萨尔于6月在德黑兰会见了伊朗官员。这两个区域对手今年3月在中国的斡旋下，达成恢复关系的协议。