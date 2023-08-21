浙江广电回应好声音争议：督促制作方改进 调查核实

已故歌手李玟控诉赛制不公并遭受不公平待遇的录音流出后，选秀节目《中国好声音》受到舆论声讨，浙江广电集团回应称，将“督促节目制作方努力改进工作”，并且“进一步调查核实”。

《中国好声音》是浙江卫视2012年推出的音乐类选秀电视节目。

浙江广播电视集团星期天（8月20日）晚上在官网发布题为《致<中国好声音>观众和网友》的文章。该集团旗下的浙江卫视是《中国好声音》的播放平台。

文章称，浙江广电“关注到广大观众和网友对《中国好声音》节目提出了许多意见和建议”，并且会“督促节目制作方努力改进工作。”

关于《中国好声音》节目遇到的问题，浙江广电说“浙江卫视有责任有义务加强节目监管，履行好播出平台职责。同时，督促节目制作方上海灿星文化传媒股份有限公司认真听取大家意见。”

浙江广电也称，“针对大家关心的问题，浙江广电集团将以负责任的态度进一步调查核实，并真诚欢迎广大观众和网友监督。”

李玟生前控诉《中国好声音》赛制不公平和自己被侮辱的九分钟录音档在上星期四（17日）传出。

《中国好声音》官方微博同日发布声明回应称，“曾有的误会经沟通当时即已消除”，并说这段录音属于“恶意剪辑”，是对逝者的不尊重，也严重损害节目形象。

上星期五（18日）再有节目现场侧拍影片曝光，李玟在侧拍中为学员争取机会时激动落泪。

浙江广电在20日发布的文章中提到，李玟是“一位好导师、好歌者，值得我们铭记!”

浙江广电的回应发出后一度登上微博热搜榜首，不少网民对回应表示不满，留言称“必须严查”、“先停播，再调查”、“连个公章都没有，好没诚意”、“希望你们会给CoCo一个公道”。

针对《中国好声音》面对的争议，《环球时报》前总编辑胡锡进在微博发文说，《中国好声音》的危机还会危及浙江电视台其他节目的声誉，在这种情况下，浙江电视台和制作方需要给公众一个真实、满意的交代。但他不支持将这档节目“搞死、废掉”，而是需“鞭挞、推动它做出改进和完善。”