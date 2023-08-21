港商经局长吁亚细安成员国支持香港尽早加入RCEP

香港商务及经济发展局局长丘应桦出席香港─亚细安经贸部长会议时，呼吁亚细安成员国支持香港尽早加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。

据香港政府新闻网发布的公报，香港商务及经济发展局局长丘应桦与印度尼西亚贸易部部长祖尔基弗里（Zulkifli Hasan）星期天（8月20日）在印尼三宝垄共同主持第七届香港─亚细安（香港称东盟）经贸部长会议，讨论香港与亚细安《自由贸易协定》（《自贸协定》）及《投资协定》的实施情况相关事宜，并就区域和环球经济最新发展交换意见。

丘应桦在会议上发言时说，今年亚细安会议以“亚细安要旨—增长的中心”为主题实在非常贴切，因为亚细安是世界上最具活力及发展最迅速的区域之一，而香港也致力进一步加强与亚细安之间已建立的十分紧密联系。

自香港与亚细安于2017年签订《自贸协定》及《投资协定》，双边货物贸易额增长38%，升至2022年的1650亿美元（下同，约2239亿新元），创历史新高。同时，香港在亚细安的直接投资也增加38%至2021年底的770亿美元。

丘应桦指出，香港获公认为自由开放贸易的拥护者，他呼吁亚细安成员国继续支持香港尽早加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），这项全球规模最大及其中一份最开放和具包容性的自贸协定。

他也说：“我们期望RCEP联合委员会早日订定加入协定的程序细则，以便与香港就加入协定展开并尽早完成实质性的讨论。”

此外，丘应桦与亚细安成员国的经贸部长也宣布确定《修订〈自贸协定〉的第一议定书》（《议定书》）的最终文本。该《议定书》旨在将新的特定产品原产地规则纳入《自贸协定》。会议期待《议定书》尽快签署，并同意努力使其早日实施，以进一步促进亚细安与香港之间的无缝贸易。