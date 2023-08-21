《中国好声音》母公司星空华文股价继续大跌

随着已故歌手李玟录音事件逐渐发酵，中国知名歌唱比赛节目《中国好声音》母公司星空华文的股价持续下滑。继上星期五（8月18日）股价跌幅超过20%后，星空华文的股价星期一（8月21日）再次大跌，截止上午11时10分，跌幅已超过28%。

根据统计，星空华文的股价自上星期五以来，累计跌幅已经超过45%。

综合《每日经济新闻》、第一财经等多家中国媒体报道，导致星空华文股价大跌的原因，与李玟生前的一段录音有关。

李玟控诉《中国好声音》赛制不公平和自己被侮辱的九分钟录音档，上星期四（17日）在中国网络流传。随后，不少李玟的歌迷和支持者要求《中国好声音》制作单位道歉。李玟在2022年曾担任《中国好声音》的导师。

《中国好声音》官方微博同日发布声明回应，“曾有的误会经沟通当时即已消除”，并称这段录音属于“恶意剪辑”，是对逝者的不尊重，也严重损害节目形象。

浙江广电集团星期天（8月20日）也回应，将“督促节目制作方努力改进工作”，并且“进一步调查核实”。《中国好声音》是该集团旗下的浙江卫视在2012年推出的节目。

公开资料显示，星空华文是中国音乐知识产权（IP）创造商及运营商。

星空华文2022年年报显示，公司实现营收约8.73亿元（人民币，约1.65亿新元），同比下降22.5%；净利润为0.846亿元，同比扭亏为盈。年报显示，综艺节目IP制作、运营及授权业务为星空华文贡献了7.02亿元的收入，占总营收的80%。