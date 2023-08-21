甘肃天水古城花巨资维修变商业街区 当地政府：启动整改严肃查处

甘肃天水古城花费近9亿人民币维修后，城内多个文保院落却存在更改文物原貌、违规私搭乱建、业态随意变更、审批监管缺位及消防隐患重重等问题。

据央视新闻上星期六（8月19日）报道，天水市财政局数据显示，天水市从2015年至2021年拨付西关古城保护资金就超过8.88亿元人民币（约1.65亿新元）。

甘肃天水拥有中国西北地区现存规模较大和保存较完整的明清时期居民院落群，因历史久远，不少古建民居曾受到了不同程度的损毁。为了抢救这些古建筑，当地对西关片区启动抢救性保护，使得29座文保院落得以“复活”，其中省保级一处、县保级三处、保护点25处。

然而，由于很多商业店铺进驻改造院落，当地成为了游客消费场所。剩下的文保院落里，仅有三处面向公众免费开放。

其中一处建于明清时期的文保院落已看不到曾经庭院宽敞、青砖黛瓦、雕梁画栋的中式古建风貌，而是被木板覆盖，营造成日式风格，装修为一家日料店。

关于大幅度改变风貌和加盖是否合理的问题，时任天水古城特聘顾问、负责修缮古民居的专家黄国翔称，他在去年底曾多次要求经营主体停工整改并修改装修方案，但当时负责运营天水古城的甘肃省公航旅对此置之不理，并未叫停。

类似的情况并非个例，也有文保院落成为一家经营餐饮和罐罐茶的餐厅。报道称，曾精心修缮过的柱子上钉着指纹打卡机，经营者在后院还加盖了彩钢厨房。

天水市秦州区文体广电和旅游局在2022年9月授予了天水市名城保护投资发展有限责任公司29处文保单位特许经营权，同时要求，这些文物保护单位的展示利用要按照《文物保护法》等相关法律法规，依法履行相关流程，履行审批备案手续。

据报道，在公司所存的商户档案中，有文保院落的申报材料和目前的实际经营业态不符。

秦州区文体广电旅游局文物股股长汪祥军说，2022年9月，天水市文化和旅游局曾下文要求县级文物主管部门定期组织对文物建筑保护利用状况开展评估。而这些“改头换面”的经营均系未批先设、未批先修，要求竟成一纸空文，而主管部门又因为没有收到任何报批手续，所以无从监管来推责。

在缺失监管的情况下，天水古城多个文保院落违规装修、添建变为餐厅，防火风险也随之增大。记者在走访在赵家大园三号时看到院中顾客正使用燃气小炉加热菜品，院中厨房烹饪使用液化气，均出现明火。此外，文保院落中还存在遮挡消防设施、木结构缠绕易燃物、私拉电线等问题。

天水市委、市政府星期天（20日）回应称，将“立即成立由核查组制定整改措施，跟踪推进整改”，其中包括“对天水古城范围内开展新一轮安全隐患排查整治，对发现的问题隐患建立清单台账、限期整改销号”。

在消防隐患方面，当局也将“对全市范围内文物古建筑等文保单位开展安全生产和火灾隐患专项排查整治工作”。关于文物保护，当局也将“对天水古城运营企业及经营商户开展文物保护相关法律法规知识培训，引导运营企业和经营商户在活跃市场氛围的同时，坚持把文物保护和安全防范放在首位”。