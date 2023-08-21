台民意基金会民调：赖清德支持度逾四成创新高

台湾民意基金会最新民意调查结果显示，台湾副总统、民进党总统参选人赖清德的支持度突破四成，写下个人历史新高。

根据台湾民意基金会星期一（8月21日）在官网发布的最新民调结果，针对2024台湾总统大选，目前看来将由民进党的赖清德、国民党的侯友宜、民众党的柯文哲三人竞争，倾向支持谁的提问，43.4%受访者支持赖清德，26.6%支持柯文哲，13.6%支持侯友宜，10.2%尚未能决定，6.1%没意见、不知道或拒答。

台湾民意基金会董事长游盈隆说，这项发现传达一个清楚且重要信息，即2024年台湾总统选情已经发生巨变，赖清德支持度四成三，创个人历史新高，比2019年同月蔡英文支持度更高出两个百分点，遥遥领先柯文哲与侯友宜。这不但是2024年台湾总统选情的重要里程碑，也是历史性的转捩点。

游盈隆说，和上个月相比，赖、柯、侯三人的竞争态势已完全不同，赖大幅增加七个百分点，扶摇直上；柯略降1.2个百分点，续稳居第二，没有太大损伤，但离第一越来越远；侯大幅下滑6.6个百分点，原本“稳输情境”（no win situation）更加恶化。8月整体选战情势仿佛发生核爆一般，全面炸开，过去三位参选人支持度彼此相差不超过10个百分点的情况已成过去。

游盈隆认为，这是一个选战新阶段的开始，当人们意识到2024总统大选已进入全新局面，选票正大量涌向赖清德，势将全面颠覆人们对这场“三角督”选战的既有认知，并对未来选情发展及其结果有新的想像。

游盈隆分析，当赖清德民意支持度飙上四成三，柯文哲与侯友宜各自只有两成七和一成四时，已打破“两边和大于第三边”的三角形原理，“三角督”已成过去，选情已非三足鼎立，取而代之的是，“一强、一中、一弱”的竞争结构。这样的结构能否持续到明年选举投票日？他认为有可能，但还是有变数。

上述民调访问期间为8月14日至15日；调查对象为全台20岁以上成年人；抽样方法采市区电话与手机并用的双底册随机抽样（dual frame random sampling），市区电话占70%，手机占30% 。有效样本1081人，市区电话756人，手机325人；抽样误差在95% 信心水准下约正负2.98个百分点。