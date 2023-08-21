中国前七个月对金砖国家进出口同比增长19.1%

中国海关总署最新数据显示，中国前七个月对金砖国家的进出口同比增长19.1%，占中国外贸进出口总值的10.1%，提升1.6个百分点。

中国海关总署微信公号“海关发布”星期一（8月21日）消息，金砖国家机制成立以来，经贸合作持续巩固发展，推动金砖机制成为当前全球经济复苏重要引擎。

据中国海关统计，2022年中国去年对其他金砖国家进出口3.69万亿元（人民币，下同，约6900亿新元），增长17%。今年前七个月，中国对其他金砖国家进出口2.38万亿元，同比增长19.1%，占中国外贸进出口总值的10.1%，提升1.6个百分点；其中出口1.23万亿元，增长23.9%；进口1.15万亿元，增长14.3%。

借助“金砖东风”，民营企业持续开拓金砖国家市场，贸易规模快速增长，成为中国“金砖贸易”的主力。

中国海关统计数据显示，今年前七个月，中国民营企业对其他金砖国家进出口1.36万亿元，增长29.4%，占同期中国与其他金砖国家进出口总值的57.1%；其中出口8626.9亿元，增长28.8%；进口4965.7亿元，增长30.5%。同期中国国有企业和外商投资企业对其他金砖国家分别进出口6021.1亿、4169.7亿元，分别占25.3%和17.5%。

据中国海关统计，中国前七个月对其他金砖国家出口机电产品7594.5亿元，增长38%，占同期中国对其他金砖国家出口总值的61.7%。中国前七个月自其他金砖国家进口原油、煤及褐煤、天然气等能源产品4227.8亿元，增长17.3%，占同期中国自其他金砖国家进口总值的36.7%。