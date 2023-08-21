台船标得海军浮坞新建案 争取2027年完工

台湾官方通报，台湾国际造船股份有限公司（简称台船）标得海军浮坞新建案，争取2027年3月完工。

据台湾《自由时报》报道，根据政府采购网星期一（8月21日）公告的决标资讯，台船以8亿6005万5000元（新台币，下同，约3655万新元）标得上述新建案，预计于2027年3月完工，将可衔续使用超过70年的第六号浮坞维修任务，确保舰艇妥善。

根据台湾国防部今年度预算书内容，海军在2017年至2026年编列9亿2097万7000元预算，执行浮坞新建案。根据海军陈述，由于海军第六号浮坞建造至今已超过70年，承载量已无法满足海军的坞修需求，因此检讨新建净举升能量达3800吨的浮坞衔续任务。

不过，台湾海军执行此案时曾遭遇波折，国防部今年度预算书显示，海军原定于2021年执行2亿6692万8000元预算，却因这项建造案尚未决标签约，且预算再保留未获行政院同意，致使报缴2亿6594万7000元回库。

台湾立法院预算中心曾于去年10月发布今年度预算评估报告指出，海军浮坞新建案原于2017年执行至2020年，总经费为7亿零304万9000元，随后数度修订整体获得规划书，将执行期限延至2021、2022年，但2021年度开标四次，均无厂商投标，致使台军报缴该年度96.63%预算回库。

预算中心报告指出，海军经检讨原因，发现由于近年原物料上涨，致使全案预算不符市场行情，因此去年7月经国防部核定修订整体获得规划书，提高总预算并展延执行年度。不过，全案完成期限已由原订2020年一再展延至2027年，期程延宕长达七年。

经历八次流标后，台湾海军今年6月执行全案第九次招标工作，最终由台船以8亿6005万5000元得标。根据海军星期一发布的决标公告，全案将自今年8月执行至2027年3月1日。海军评估，此案有助于有效执行舰艇修复任务，维持装备妥善。