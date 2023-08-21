韩红谈李玟录音事件：期待上级主管部门调查

随着已故歌手李玟录音事件发酵，中国知名歌手韩红在社交媒体发文说，期待上级主管部门的调查和未来对此类事件的规范，并称自己信任李玟。

韩红星期一（8月21日）在微博贴文称，作为个人，她无法对一个事涉多方的复杂事件做调查、做评判。“我期待上级主管部门的调查和未来对此类事件的规范！”

韩红还说，作为李玟的好朋友，她认为李玟是一个善良诚实的人。“我信任她也心疼她！无论如何，希望现在的coco（李玟的英文名）已放下所有的悲伤和痛苦，从一切纷扰中解脱，依然像当年我认识她时那样快乐迷人！coco，你安心。”

享誉大中华地区的华语流行乐坛歌手李玟，在7月5日因抑郁症去世。

澎湃新闻等多家中国媒体报道，一段李玟生前控诉综艺选秀节目《中国好声音》的录音，上星期四（8月17日）晚上在中国网络流传。李玟在2022年曾担任《中国好声音》的节目导师。

这段录音长达9分钟，分为三个部分，内容疑似李玟在控诉录制《中国好声音》期间遭受的不公平待遇。李玟说，“我牺牲自己无所谓，我没想到原来他们都是一堆坏人，去整我，因为我说真相，我命都不要，就是想帮助这些孩子，我说赛制不公平，节目组说赛制就是这样的，没有导师可以改变。”

李玟也提到，因为对“不公平的赛制”提出异议，“他们（节目组）要跟我动手，他们说，你必须要离开这个舞台”。

据报道，李玟与《中国好声音》的纠纷早在去年9月就曾在网上掀起讨论。

就在9分钟录音视频流传的当晚，《中国好声音》官方微博发布声明进行回应：“近日，部分自媒体账号在网络平台散布经恶意剪辑的录音 ‘李玟生前控诉《2022中国好声音》’，是对逝者的不尊重，也严重损害节目形象，我方表示强烈谴责。”

《中国好声音》还说，“作为《2022中国好声音》的导师，李玟女士全身心投入工作，期间曾有的误会经沟通当时即已消除。出于对逝者的尊重，我们不再对此事过多解释，永远铭记她对节目的真情付出。愿逝者安息！”

不过，不少李玟的歌迷和支持者仍坚持要求《中国好声音》制作单位道歉。

上星期五（8月18日），《中国好声音》母公司星空华文的股价大跌。该公司星期一开盘后也大跌，截止上午11时10分，跌幅已超过28%。

浙江广电集团官网星期天（8月20日）晚上，发布了一则题为《致<中国好声音>观众和网友》的文章回应舆论。《中国好声音》是该集团旗下的浙江卫视推出的节目。

浙江广电在文章中说，浙江广电“关注到广大观众和网友对《中国好声音》节目提出了许多意见和建议”，并且会“督促节目制作方努力改进工作”。