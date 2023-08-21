中国大陆暂停进口台湾芒果 称检出有害生物

中国大陆海关总署称在台湾芒果中发现检疫有害生物大洋臀纹粉蚧，即日起暂停台湾芒果输入。

据人民日报客户端报道，针对海关总署上述决定，大陆国台办发言人朱凤莲星期一（8月21日）回应时说，今年以来，大陆海关从台湾输入大陆的芒果中，截获检疫性有害生物大洋臀纹粉蚧。该有害生物一旦传入，将对大陆农业生产和生态安全造成严重威胁。

朱凤莲说，为从源头上防范风险，海关总署决定自2023年8月21日起暂停台湾芒果输入大陆，并已通过《海峡两岸农产品检疫检验合作协议》联系渠道向台湾方面通报，要求台湾方面进一步完善植物检疫管理体系。

朱凤莲强调，上述措施是正常的生物安全防范举措，科学合理，符合大陆相关法律法规和标准。

从2021年3月起，中国大陆宣称自台湾输入大陆的农渔产品中检出检疫性有害生物、禁用药物等，暂停凤梨、莲雾、柑橘类水果、冰鲜白带鱼、冻竹䇲鱼、石斑鱼、鱿鱼、秋刀鱼、午仔鱼等台湾农渔产品输入。

今年6月，经台东县政府协商，台湾凤梨释迦得以恢复输入大陆。

不过，中国大陆近期持续在经贸方面向台湾施压。中国大陆商务部去年底对台湾的聚碳酸酯产品进行反倾销调查，8月14日公布调查初步裁定，认定存在倾销行为，将采用保证金形式实施临时反倾销措施。