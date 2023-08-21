网传免税扣点降低致股价大跌 上海广州机场辟谣

有网传消息称，上海机场与中国免税品集团重签协议中扣点率不及预期、严重降低机场免税业绩，导致上海机场和广州白云机场股价星期一（8月21日）跌停。对此，两家机场辟谣称，相关消息不实。

综合财联社和澎湃新闻报道，网传消息中，国泰君安证券旗下国君社服上周群发消息称，上海机场免税谈判扣点率为15%至20%，严重降低机场免税业绩，并指市场的预期机场扣点重坦应该维持20%至25%的扣点比例，保证高保底抵扣点的合同结构。

报道称，受此消息影响，星期一上午A股机场板块领跌，其中上海机场、白云机场跌幅都超过9%，上午收盘跌停。据报道，上海机场股价创近两年来新低，白云机场则创出26个月新低。

两家机场午间都发布澄清公告。其中白云机场公告称，机场与中国免税品集团中免（简称中免）没有探讨过扣点调整的问题，目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。

上海机场则说，经公司董事会核实，上海机场将与中免重签免税协议，其扣点率大幅下降的网传消息不实。公告称，目前公司与日上免税行（上海）的相关事项仍按2021年1月签订披露的《上海浦东国际机场免税店项目经营权转让合同之补充协议》执行。

据报道，国君社服分析师刘越男星期一也发朋友圈澄清，称该消息不是她所发布的。

据上海机场早前公告显示，日上上海2017年至2019年向公司支付的免税店租金分别为25.55亿元（人民币，下同，约4.8亿新元）、36.81亿元和52.10亿元，占公司2017年至2019年营业收入比重分别为23.30%、39.53%和47.60%。

不过，受疫情冲击、国际客流的骤减和海南离岛免税等其他政策影响，机场免税业务收入受到了巨大打击，上海机场也在2020年调整了和日上的合作模式。数据显示，今年一季度上海机场免税合同收入3.3亿元，同比增长182.05%，去年全年的免税合同收入则为3.63亿元。