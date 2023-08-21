中消协：网约车聚合平台不得用不正当价格行为扰乱市场秩序

中国消费者协会要求规范管理网约车聚合平台，其中包括不得以不正当价格行为扰乱市场秩序。

据中国消费者协会网站星期一（8月21日）发布的消息，针对网约车聚合平台服务，交通运输部办公厅、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅、国家市场监督管理总局办公厅、国家互联网信息办公室秘书局联合发布《关于切实做好网约车聚合平台规范管理有关工作的通知》（以下简称《通知》），对网约车聚合平台及合作网约车平台公司提出具体要求。

有关价格方面，《通知》称，网约车聚合平台及合作网约车平台公司应予落实明码标价等要求，不得以不正当价格行为扰乱市场秩序。网约车聚合平台也不得干预网约车平台公司价格行为，不得直接参与车辆调度及驾驶员管理。

《通知》也提及厘清压实网约车聚合平台责任，从供给侧强化消费权益保护基础，这包括网约车聚合平台的管理和核验责任、消费者的安全权、首问负责制度、平台“亮证、亮照、亮规则”的法定义务、消费者个人信息保护等相关要求。

网约车聚合平台是与网约车平台公司合作、面向乘客并匹配供需信息，共同提供网络预约出租汽车服务的平台。目前网约车聚合平台是一种新的商业模式，包括高德打车、百度地图、美团打车、滴滴出行、花小猪出行、T3出行等。