被通缉前港议员许智峰获发澳洲律师资格

被香港警务处国安处悬红通缉的前立法议员许智峰，星期一（8月21日）在澳大利亚获发律师资格。

香港警务处国安处7月初宣布悬红共800万港元（约138万新元）通缉八名被指违反《香港国安法》的海外港人，当中包括三名前立法会议员许智峰、罗冠聪和郭荣铿。每名被通缉者悬红100万港元。

许智峰星期一在脸书发文，透露在澳大利亚获发律师资格的消息。他写道，在普通法制度下，法庭对律师的品格有严格审查。“我在申请律师资格时，向澳洲法庭及律师会申报我在香港的所有刑事纪录，包括《香港国安法》下的100万港元悬红通缉令、藐视法庭罪、藐视立法会罪、袭击罪等等议会抗争罪名，所有指控加起来，一共申报了23条控罪及七项通缉令”。

许智峰说，庆幸的是，澳洲律师会及法庭考虑过这一大堆罪名后，依然裁定他有良好品格，是成为律师的合适人选 （fit and proper person）。法庭及律师会是澳洲法律界的主要代表、最直接的持份者。许智峰认为，当港府以“走佬逃犯”、“过街老鼠”抹黑他时，澳洲的司法机构及法律专业团体却接纳及裁定他为品格良好的人，算是对港府的一记耳光。澳洲的法律界清楚向世界展示了，在自由及极权两者之间，他们站在历史的哪一方。

他直言，自己虽然是大学法律系毕业，却从来没当过律师。回想过去一年半在澳洲努力进修、实习，考取专业资格，除了为生活外，更大的动力是希望建立更有用的身份为香港做事，让国际社会看到流亡海外的香港人，不仅有能力为香港的自由发声，更有能力贡献当地社会。

许智峰说，他目前是阿德莱德市中心一家当地律师行的全职事务律师，主要执业范围是民事及商业法，长远来说，希望专注在人权法及国际法，为香港打拼。他现在也义务协助到澳洲申请政治庇护的香港年轻人。