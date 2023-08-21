台外交部否认未积极援助被困柬民众

针对台湾监察院在民众赴柬埔寨打工遭诈骗囚禁问题上，指责外交部指未意识到案件严重性、不积极营救等，台湾外交部回应称，救援机制运作顺利，不存在上述问题，但会对报告内容虚心检讨。

据台湾中央社和《联合报》报道，柬埔寨猪仔案引发社会关注后，监察院内政与族群委员会8月15日通过监委叶大华、纪惠容所提调查报告及纠正案，纠正外交部和高雄地检署。

监察委员叶大华星期一（8月21日）在记者会上说，外交部未积极掌握人口贩运国际情势、意识到民众求助案件的严重，再加上海外急难救助金动支困难，导致使用率偏低，延宕救援工作时程；高雄地检署未详加查证破案影片的真实，违反侦查不公开，导致被害人遭加重囚禁与虐待。他并说，监察院通过纠正外交部、高雄地检署，同时建议警政署叙奖有功人员。

台湾外交部星期一也在官网发布新闻稿，就监察院的报告进行说明。外交部称，处理旅外民众急难救助是外交部及驻外馆处的重点工作，在台湾人在海外发生急难事件时，提供所需的各项即时协助，施行多年以来成效良好，甚至屡获民众感谢与肯定。

外交部指出，自2021年起，外交部陆续接获零星赴柬埔寨工作民众遭人身自由限制等求助个案，除第一时间责成驻外馆处积极协助外，由于相关案情涉及跨国刑事犯罪，外交部也积极与警政单位合作，循国际警政渠道协处。

此外，为避免民众受骗事件持续发生，外交部自2021年起多次通过发布新闻及旅游警讯，提醒民众警觉海外求职陷阱，避免受骗，“并无监察院所称未意识到案件严重性、未积极救援情事。”

外交部解释，民众求助案件的信息是否充分、当事人及其家属意愿、以及相关法规政情变化等因素，都会高度影响案件当事人脱困难易及营救程序。但每当接获求助案件，即使资讯不足、营救困难，甚至帮派介入等，驻外人员仍设法通过各种社群平台与当事人联系，也通过当地官方、非政府组织及善心民间人士等多方渠道积极营救，绝不致怠慢、轻忽或消极处理。

外交部强调，目前政府跨部会援助机制运作顺利，已营救众多民众脱困返台。不过外交部也坦言，协助海外民众的工作始终存在改善空间，对监察院所提报告内容会虚心检讨，与相关部会进一步研商精进对策与作法，强化部会间协调与合作，早日协助受困海外的民众脱困。