台农业部指大陆暂停台芒果输入不符合国际惯例但影响有限

中国大陆海关总署星期一（8月21日）以检出有害生物为由，从即日起暂停台湾芒果输入。台湾农业部当天回应称，大陆的做法与国际惯例不符，但对台湾的芒果产销影响有限。

综合台湾《自由时报》和中央广播电台报道，中国大陆海关总署星期一宣布，由于检出太平洋臀纹粉介壳虫，从即日起暂停台湾芒果输入。对此，台湾农业部回应，陆方屡次不符合国际惯例，未经科学对话就任意中断贸易，台方深感遗憾。

台湾农业部将持续透过双边管道呼吁中国大陆尽速与台方进行技术对话，寻求合理的解决方式，以尽早恢复芒果销陆，同时台湾政府也将持续采取强化台湾内部行销、促进加工及开拓外销新兴市场等具体措施，维持台湾芒果产销与价格稳定，确保农民收益不受影响。

台湾农业部次长陈骏季受访时证实，今天（星期一）上午8时许接获大陆通知将暂停台湾芒果输入。

他指出，2018年到2022年，台湾芒果输销中国大陆5689批，大陆均未通报台方芒果有任何问题。台方只在今年6月15日和8月3日接获大陆文书告知在两批台湾芒果发现有太平洋臀纹粉介壳虫。台方经回溯包装场及供果园后，已辅导供果农民及包装场加强田间栽培、选果管理、农药自主检验，并分别在7月4日和8月17日告知陆方，但未得到相关回应。

陈骏季说，以今年输陆的133批台湾芒果来说，检出介壳虫的比率仅1.5%。若以过去五年来说，检出介壳虫的比率也不到千分之一。

台湾农业部指出，台湾芒果今年产量17万多公吨，以内销为主，外销占总生产量的2.2%，而外销到中国大陆938公吨，仅占今年整体产量的0.5%。加上今年芒果产季已接近尾声，此次中国大陆暂停台湾芒果输入，对产销影响有限。

中国大陆上述举措在台湾副总统赖清德出访巴拉圭过境美国后确定落实。据路透社报道，农业不是台湾半导体经济的主要组成部分，但农渔业扎根在传统支持执政民进党的南台湾。

从2021年3月起，中国大陆宣称自台湾输入大陆的农渔产品中检出检疫性有害生物、禁用药物等，暂停凤梨、莲雾、柑橘类水果、冰鲜白带鱼、冻竹䇲鱼、石斑鱼、鱿鱼、秋刀鱼、午仔鱼等台湾农渔产品输入。

今年6月，经台东县政府协商，台湾凤梨释迦得以恢复输入大陆。