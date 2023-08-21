台湾明年国防总预算将超6000亿新台币 创历史新高

台海关系日益紧张之际，台湾总统蔡英文宣布，明年台湾总体国防预算将达到6068亿元（新台币，下同，约257亿新元），创历史新高，占GDP（生产总值）比率也将达到2.5%。

据台湾总统府官网发布的新闻稿，蔡英文星期一（8月21日）下午在总统府听取行政院“113年度（2024年度）中央政府总预算案”简报后发表裁示，明确明年度中央政府总预算，岁入2万7092亿元、岁出2万8818亿元，都再创历史新高。

其中国防整体预算包括基金与特别预算，总额将达到6068亿元，创下历史新高，占GDP比率也可望达到2.5%。台湾2023年度的国防预算总额为5863亿元。

蔡英文强调：“台湾必须持续强化自我防卫能力，展现自我防卫的决心，确保国家安全与利益，也争取更多国际支持。”

在其他预算领域方面，蔡英文说，行政院明年度总预算中，社福支出最高、增加最多，包含长照达876亿元，少子女化创1201亿元新高；次高的教科文也将投入323亿元完成“班班有冷气”，并落实赖清德副总统提议的“减免私立大专学杂费每年3万5千元”等。

此外，明年度整体科技发展预算逼近2000亿元、六大核心战略产业、净零转型也都有所成长；整体公共建设预算也增长到5886亿元，统筹税款及一般性补助款则将成长10%达到6346亿元，加上各部会计划型补助，预计对地方注资超过9000亿元。

在债务方面，蔡英文强调，即便面临疫后全球经济放缓，但台湾经济情势稳健，带来税收成长，明年依法编列了1150亿元的还债金额，也创下23年来的最高。

这份中央财政总预算案将在星期四（8月24日）提报行政院会议，蔡英文也要求，在行政院通过总预算案后，行政团队要清楚、完整地向社会进行说明。

蔡英文说，虽然明年度的中央政府总预算，是她八年执政最后一本总预算，“但蔡英文的执政团队，仍然一本初衷，谨守财政纪律，建设国家、照顾人民、壮大台湾。”