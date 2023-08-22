百度季度财报或传递负面信号 花旗等下调盈利预测

投资者预期百度股价的傲人涨势可能面临现实考验，除了中国经济外，市场还担心百度一项关键业务会倒退。

据彭博社报道，花旗、中金、大和资本市场香港等几家券商最近几周下调了对百度的盈利预期，分析师预计该公司星期二（8月22日）发布的业绩将显示调整后净利润增长放缓。

由于率先在中国开发第一个本土的ChatGPT服务产品，百度一直被视为中国最有前途的科技公司之一。截至上周五 ，该公司股价今年已上涨约13％，同期恒生科技指数下跌3％。

然而，投资者对文心一言(Ernie Bot)及低迷消费情况的失望情绪可能成为股价的绊脚石。如果需求继续疲软或者文心一言没有重大升级，百度股价走势难言乐观。期权交易员已经开始为此部署仓位。

“对百度第二财季及之后表现的预期已经下调，”晨星分析师Kai Wang认为广告行业需求疲软。他补充说，百度面临宏观阻力，随着AI产品的增加，营业利润率可能会下降。

分析师关注的问题之一是百度AI云收入的增长，由于中国智能交通项目的延迟，预计第三季度这块收入将放缓。经济低迷迫使地方政府的预算比正常情况更紧，这转而会导致项目的推迟。花旗下调百度目标价，上个月对该股的态度变得更加谨慎。

Alicia Yap等分析师在一份报告中写道，由于去年基数相对较高，而且花旗经济学家最近下调了GDP预测，该行保守小幅下调了百度第三季度AI和广告收入预测。

Union Bancaire Privee董事总经理Vey-Sern Ling表示，百度多年来被视为生成式AI领域的领头羊，但生成式AI应用程序的开发仍处于早期阶段，投资者不应该排除阿里巴巴和腾讯在这一领域推出产品的可能性。