中国处罚美尽职调查公司美思明智：违法从事涉外统计调查

中国对美国尽职调查公司美思明智集团（Mintz Group）的北京办事处处以1068万元（人民币，下同，约202万新元）的罚款，因该公司违法从事涉外统计调查活动。

根据北京市统计局7月14日在官网发布的通告，北京市统计局在7月5日的裁决书中称，美思明智商务咨询（北京）有限公司在2019年3月至2022年7月进行的37项目涉外调查过程中，存在未依法报经批准取得涉外统计调查资格，从事涉外统计调查活动的行为，违反了中国相关规定，已构成未依法报经批准取得涉外统计调查资格，违法从事涉外统计调查活动。

裁决书称，依据规定，北京市统计局决定向美思明智没收违法所得534万4599元，并处534万4599元罚款，罚没共计1068万9188元。

北京市统计局也指出，该局无法联系到美思明智的法定代表人，也无法现场或通过邮寄方式将裁决书送达该公司。

今年3月，中国警方关闭了美思明智的北京办事处，并逮捕五名本土员工。

据《华尔街日报》报道，美思明智暂未回应置评请求。该公司此前曾说，已获得在中国开展业务的许可，并在法律允许的范围内透明经营。

在今年7月正式实施《反间谍法》前，中国执法部门已在过去几个月，对美思明智、咨询行业巨头贝恩公司（Bain & Co），以及日本药厂安斯泰来制药（Astellas Pharma）采取行动。

法新社7月报道称，《反间谍法》使中国国内外企业很不安。一家大型国际审计公司的一名职员5月受访时说：“各公司正忙着制定保护员工的规程，但这项法律的定义非常模糊……没有人知道他们是否越线，也不知道红线在哪里。”