挺郭前苗栗县长宣布退出国民党 批搞密室政治

国民党籍苗栗前县长徐耀昌日前为鸿海创办人郭台铭造势喊出“下架国民党”言论后，星期二（8月22日）宣布退出国民党，并猛批国民党搞密室政治，做少数决策脱离民意。

徐耀昌本月10日出席郭台铭在苗栗举办的造势活动时，呼吁台下支持者“不光下架民进党，更要下架国民党”，让两党反省。虽然徐耀昌事后马上辩称是口误，国民党中央考纪会14日仍致函徐耀昌，要求他在24日前陈述意见，作为后续处理参考。

徐耀昌星期二凌晨在脸书贴出考纪会的信函，并宣布从即日起退出国民党。

徐耀昌在帖文中说，国民党作为百年大党是荣耀，也是遗憾，“遗憾的是我们在密室政治以及脱离民意的过程中，迷失方向，失去政权”，许多优秀党员因此孤立无援，黯然消失在政治舞台中，“我没想到的是，有天我也会成为这其中一员”。

国民党在去年的苗栗县长选举中提名苗栗县党部主委谢福弘，引来在当地深耕多年的锺东锦的支持者不满。锺东锦最终以无党籍身份参选并胜选，徐耀昌则因替锺东锦站台辅选，遭党内考纪会建议党中央做撤销党籍处分。

对此，徐耀昌批评，国民党中央为少数人私心提名一位苗栗县人连名字都叫不出来的人，且把数十年的党内情谊无情斩断，“与如今2024总统大选的情形有何不同？”

徐耀昌更批评国民党“提一个连党内同志都不认同的人，提一个在（前高雄市长）韩国瑜选总统时冷眼旁观的人，提一个在百场公投中抛弃国民党的人，提一个窃取党的权力，却不肯付出分毫的人，伤透基层支持者的心，断送国民党的前程”。

他质疑国民党员含血含泪都要盲目地支持党内做的少数决策，“党的前途，可还有希望与黎明”，并表示国民党必须要有人扮演乌鸦，来唤醒党的最后一缕党魂。