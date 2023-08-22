中国著名书法家沈鹏逝世 为首批国务院有突出贡献专家

中国著名书法家沈鹏因病医治无效，星期一（8月21日）下午在在北京逝世，享年92岁。

中国书法家协会星期一通过微信公号发布沈鹏逝世的消息，并详细列出他的生平。

根据中国书法家协会，沈鹏在1931年9月生，江苏江阴人。别署介居主，著名书法家、诗人、美术评论家、编辑出版家，首批国务院有突出贡献专家。

沈鹏历任人民美术出版社副总编、编审委员会主任，中国书法家协会第四届主席、第五至八届名誉主席，第八至十二届全国政协委员、中央文史馆馆员、中国文联第六届副主席、中国文联荣誉委员、中华诗词学会名誉会长、中国国家画院书法篆刻院院长、中国美术出版总社顾问。荣获“中国书法兰亭奖”终身成就奖、“造型艺术成就奖”、“全国第三届华夏诗词奖”荣誉奖、“中华艺文奖”终身成就奖、“中华诗词”荣誉奖、联合国Academy“世界和平艺术大奖”等。

中国书法家协会赞扬沈鹏是当代书法繁荣发展的见证者、推动者，在书法创作、学术研究、编辑出版、教学育人、美术评论以及诗词创作等多个领域卓有成就。他对艺术有个性化独到的领会，同时对各种艺术流派给予充分理解与尊重。

此外，沈鹏的书法既遵循传统，又不囿于传统；敢于创新，又在符合审美规律的基础上进行开拓。他的书法精行草，善隶楷，提出中国书法可持续发展的理念，制定并贯彻“弘扬原创，尊重个性，书内书外，艺道并进”的十六字方针。

中国书法家协会也说，沈鹏专注美术、书法理论和实践研究，撰写评论文章百余篇，评论文集《书画论评》《沈鹏书画谈》《沈鹏书画续谈》《书法本体与多元》及各类书法作品集凡五十余种。热爱中国传统文化，发表古典诗词创作逾千首，先后出版《三余吟草》《三余续吟》《三余再吟》《三余诗词选》等诗词集。重视青少年书法教育，呼吁普及书法知识，致力于书法人才培养。热心公益事业，长期大量捐款，设立四个基金会以及“沈鹏艺术公益基金”，推动当代书法发展。