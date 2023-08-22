彭博：中国预算赤字缩减逾三分之一

中国今年以来的预算赤字缩减逾三分之一，表明尽管经济增速放缓、楼市的下滑趋势恶化，中国仍维持审慎的财政政策。

彭博社基于中国财政部星期一（8月21日）公布的数据计算得出，今年1至7月份中国广义预算赤字达3.3万亿元人民币（下同，约6200亿新元），比2022年同期下降37%。今年1至7月份一般公共预算和政府性基金预算的收入总额增长6%，总支出下降4.8%。

彭博社报道认为，这些数据显示尽管中国4月份以来经济形势恶化，各级政府对加大刺激力度方面却十分谨慎。许多省份的财政在2022年受到严重冲击，如果中央政府不提供更多支持，这些省份可能就没有财政能力来大幅增加支出。

去年，随着防疫清零政策的成本飙升，中国31个省份的财政赤字总额触及至少是2012年以来的最高水平。至于财政收入方面，因经济疲软、税收减免和土地出让收入下降而大幅下滑。今年上半年，大部分省份的主要预算赤字较去年缩小，部分原因是税收收入回升。

中国官方星期一公布的数据显示，今年1至7月份，全国一般公共预算收入接近14万亿元人民币，同比增长11.5%，其中税收收入同比增长14.5%，土地和房地产相关税收中的契税收入同比增长4.2%。而中国上半年全国一般公共预算收入同比增长13.3%。

1至7月份国有土地使用权出让收入同比下降19.1%，拖累了政府性基金预算收入。一般公共预算支出同比增长3.3%至近15.2万亿元人民币，政府性基金预算支出同比下降23.3%。