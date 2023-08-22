中美洲议会批准大陆成为常驻观察员 撤销台湾会籍

中美洲议会投票决定驱逐20多年来担任常驻观察员的台湾，并由中国大陆取代。

据路透社报道，中美洲议会（Parlacen）星期一（8月21日）在尼加拉瓜首都马那瓜召开会议，并提议将大陆纳入其中。

中国央视星期二（8月22日）上午报道，中美洲议会通过官方社交媒体账号宣布，中美洲议会已经批准大陆成为该机构常驻观察员。

对此，台湾外交部星期二在官网发布声明，批评中美洲议会强行通过尼加拉瓜党团提出的“排台纳中”案，并宣布为维护“国家主权及尊严”，决定自即日起正式退出该议会。

台湾外交部称，对于尼加拉瓜奥德嘉（Daniel Ortega）独裁政权自甘沦为大陆马前卒，错误引用联合国大会第2758号决议及操弄所谓“一中原则”谬论，谋夺台湾在中美洲议会的权益，严重伤害台湾与中美洲人民多年来的合作及情谊，凸显大陆处心积虑破坏中美洲民主及在区域扩张的野心。

台湾外交部还说，“中华民国（台湾）是一个主权独立的国家，和中华人民共和国互不隶属，这是事实也是现状”。对于大陆不断以各种手段打压台湾国际参与空间，企图公然干预台湾民主选举进程，不仅无法获得国际社会的认同，也将更加坚定台湾积极开拓国际空间的决心。

根据路透社，随着中美洲议会成员国尼加拉瓜、萨尔瓦多、洪都拉斯、巴拿马和多米尼加近年来与台湾断交，北京扩大了在中美洲的影响力。

危地马拉是中美洲人口最多的国家，也是唯一仍然承认台湾的中美洲议会成员国。