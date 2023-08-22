习近平飞抵南非 出席金砖领导人会议

中国国家主席习近平星期一（8月21日）晚已抵达南非约翰内斯堡，出席金砖国家领导人第15次会晤并对南非进行国事访问。

据央视新闻报道，习近平乘坐的专机于当地时间星期一晚飞抵约翰内斯堡坦博国际机场。南非总统拉马福萨率外长潘多尔，陪同部长、总统府妇女、青年部长祖马等政府高级官员接机。中国驻南非大使陈晓东也到机场迎接。

习近平抵达机场后与拉马福萨握手，两人脸带笑容。习近平向拉马福萨说：“ 我很高兴再次到访南非，期待同你就深化中南关系及共同关心的问题深入交换意见。”

习近平发表机场书面讲话，称今年是中南建交25周年，中南全面战略伙伴关系步入崭新阶段。中南关系的巩固和发展，不仅造福两国人民，也为变乱交织的世界注入更多稳定性。他表示，在双方共同努力下，他这次访问一定能够取得圆满成功。

习近平说，作为新兴市场国家和发展中大国的重要合作平台，金砖合作机制已经成为促进世界经济增长、完善全球治理、推动国际关系民主化的建设性力量。相信这次金砖国家领导人会晤将成为金砖合作机制发展历程中的重要里程碑，把发展中国家团结合作提升到更高水平。

习近平说，他还将出席中非领导人对话会，同非洲国家领导人一道，共商合作大计，共谋发展之道，共促世界和平。

中共政治局常委、中央书记处书记蔡奇，中共外办主任、中国外长王毅等人同机抵达。

金砖五国（BRICS）峰会星期二（8月22日）起在南非约翰内斯堡召开。英国《金融时报》引述数名官员说，拉马福萨已邀请60多名国家领导人出席此次峰会。据悉，有至少40个国家有兴趣加入金砖集团。