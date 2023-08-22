日本排核处理水 业者：料半数港日式餐厅将停业

针对日本政府将从星期四（8月24日）起排放核处理水，香港日式餐厅业者预计，未来半年可能有一半日式餐厅将停业。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”星期二（22日）报道，香港餐饮联业协会会董陈强说，日本政府在正式排放核处理水前，香港日式餐厅的生意已下滑三至五成，至今未有起色，他们只能在部分时段休业节省成本。

陈强说，日式餐厅受到香港经济差、港人北上消费及核处理水三重打击，是非常困难的时期。虽然香港食客普遍对获准进口的日本食材有信心，但现阶段他们还是会避免吃日本水产。

陈强预计，日本排放核处理水后，情况只会持续恶化，餐厅生意可能因此暴跌七成。

针对是否考虑改经营其他国家的料理，他说，这牵涉装修、人手、器材等成本因素。他预计，香港约4000家日式餐厅中，未来半年可能会有三分之一到一半的餐厅选择结业。

陈强表示，希望香港政府能参考疫情时期出台的防疫抗疫基金，向日式餐厅给予津贴，以帮助餐厅渡过困难时期。他也呼吁港府推出更多指引，以挽回日式餐厅的生意，例如推出符合香港要求的认证，让餐厅可向食客出示证明，重拾他们的信心。

香港餐饮联业协会会长黄家和也表示，若日本政府决定从周四起排放核处理水，将直接影响从事日本水产贸易及进口香港的供应商，其中香港的日式餐厅将首当其冲。

他续称，香港的日式餐厅目前大部份食材已改从其他地方采购食材，但难以找到相同数量及质量的代替品，餐厅的生意自然受影响。

日本首相岸田文雄宣布从星期四起正式向太平洋排放核处理水。港府早前已表明，如果日本政府坚持排放福岛核处理水进大海，将会立即禁止日本10个指定都县的水产进口香港。

香港是日本第二大农产品和渔业出口市场，仅次于中国大陆。根据统计数据，日本2022年向香港出口了755亿日元(约7亿新元)的渔业产品。