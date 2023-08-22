中国27所军校今年招收普高毕业生1万7000人

今年中国军队院校招收普通高中毕业生录取工作结束，27所军队院校共录取1万7000人。

据《解放军报》星期二（8月22日）报道，记者从中央军委训练管理部招生部门获悉，今年军校报考热度较往年有所提升，意愿报考人数持续增多，31个省市13万5000名考生参加政治考核，5万余名考生参加军检，较2022年增加15%。

今年中国军队院校招生计划完成率99.9%（因体检不合格缺招20人），达到军校调整改革以来最高水平，录取考生成绩平均高出各省一本线或特殊类型招生控制线近90分。目前，新生已收到录取通知书，陆续到校报到。

据介绍，今年军队院校招收普通高中毕业生首次单列指技融合招生专业类别，总结国防科技大学试点经验，在军兵种工程大学遴选部分招考方向与首次任职契合度高的技术密集型专业，不区分指挥与技术实行融合培养，以适应部队练兵备战对新型军事人才的急迫需求。

今年的招生也首次实施新的选拔生长军官体检标准，充分考虑适龄青年体质新变化、不同军事作业岗位对军官身心素质新要求，适当放宽部分通用标准，完善特殊岗位补充项目标准。

另外，今年军校招生还首次邀请航天员刘洋、歼-20飞行员董珺、航母舰员朱悦萌代言，加大招生信息公开力度，利用报纸、电视、网络和新媒体等多种渠道及时发布招生政策资讯，提升军校招生宣传的吸引力、权威性和覆盖率。