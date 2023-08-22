恒大发布内控评估结果 强调未发现重大问题

中国房地产巨头恒大集团发布内控评估等结果，强调没有在公司财务汇报及信息披露的内部控制体系及程序发现重大问题。

据观察者网报道，中国恒大星期一（8月21日）发布公告，通报内控评估及对前任审计师提出的某些问题检讨的主要结果。

公告显示，2022年8月30日香港交易所对恒大发出额外复牌指引要求，其中包括公司进行独立的内部监控检讨，需证明恒大公司已制定足够的内部监控及程序，以履行上市规则项下的责任。

2023年1月16日，恒大曾发布公告表示公司更换核数师，辞任香港普华永道会计师事务所。此次公告就港交所额外复牌指引委任罗申美咨询顾问有限公司（简称罗申美）对恒大内部控制体系及程序进行检讨，以及国富浩华（香港）风险管理有限公司（简称国富浩华）对前任审计师提出的某些问题进行检讨。

公告披露，关于罗申美针对内部控制体系评估发现的问题包括：恒大未有建立利益冲突申报制度以规范员工、管理层及董事的道德行为流程；未有制定政策及管理制度，以监控恒大对上市规则下的企业管治守则及相关法规的遵循，包括内幕消息、重大信息、须予公布的交易、关连交易，以及其他应予披露的交易等的信息识别、监控及披露程序；未有建立董事会提名政策，以规范有关提名及甄选董事的方法及程序等企业内部监控环境。

据公告显示，此次评估并无在公司财务汇报及信息披露的内部控制体系及程序发现重大问题。

有关流程层面控制问题，罗申美指出恒大未有建立书面政策，以规范新租户的评估流程；《商业集团管理办法》已明确规定承租方逾期缴租时的各种追收流程，但商业集团尚未建立用于记录追收欠款进度及情况的台账。

公告称，恒大已建立《集团总部管理办法》及《项目公司管理办法》，当中包含项目公司、项目地块的处置流程、审批权限及土地合同履行流程，但未包括非地产类型的投资项目管理制度；目前，恒大的资金中心会每月组织地区公司的资金部及营销品牌部开会讨论预计未来一个月的新增融资及按揭下款的情况，但未有为流动资金管理制定书面政策。

针对上述问题及和提出的相应建议，恒大在公告中一一回应，并称将按照建议进行相应的整改，如资金、现金、融资管理的问题。恒大说，公司出现资金流动性问题之前，财务中心及资金中心会统筹地区按周或月编制现金流平衡预测表。同时，集团每月下发资金支付计划，由财务中心、资金中心及综合管理中心统计和管理，并共同跟进计划的实施情况。目前各区域公司资金一般由政府共管及统筹，全力配合保交楼相关工作。

公告也提到，恒大将按建议制定《恒大集团现金流预算及执行管理办法》，要求地区公司、下属公司每年制定《年度现金流预测表》，上报至财务中心及资金中心，形成《年度现金流预测汇表》。汇总表需由恒大执行总裁审阅后，提交至董事会审议决策。此外，资金中心亦需定期将《年度现金流预测表》及实际执行数据作比较，并进行差异分析。差异分析将上报至执行总裁审阅后，提交董事会审议决策。