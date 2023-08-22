民调：逾四成台民众认为民进党与黑金勾结

最新民调显示，逾四成台湾民众认为民进党是一个与黑金勾结的政党。分析认为，这是民进党首次被冠上与黑金勾结的形象，其政治代价将非常可观。

据台湾风传媒报道，台湾民意基金会星期二（8月22日）公布的最新民调显示，有42.9%的台湾民众同意民进党是一个与黑金勾结的政党，43.4%民众则不同意这一论述，另有13.7%民众不知道或拒答。

台湾民意基金会董事长游盈隆分析，上述数据显示，在超过800万选民的眼中，民进党是一个与黑金勾结的政党，这民进党首次被冠上黑金的形象，随之而来的政治代价将非常可观。

游盈隆说，54岁以下的选民中，多数民众同意民进党是一个与黑金勾结的政党；55至64岁，同意与不同意旗鼓相当，各占四成五左右；65岁及以上，两成七同意，五成二不同意；若从教育背景看，教育程度越高，越倾向同意民进党是一个与黑金勾结的政党，反之亦然。

不过，民调也显示，民进党获得的支持度仍高于其他两大政党，甚至高于国民党和民众党支持度的总和。数据显示，民进党获得支持度达36.8%、国民党17.1%、民众党17.8%。

游盈隆分析，与7月相比，台湾选民8月政党支持倾向再度出现重大变化，民进党较上月上升4.8个百分点，创下自2020年10月以来新高纪录，坐稳第一大党宝座；国民党则重挫5.9个百分点，落居第三；民众党略增0.5个百分点，反超国民党0.7个百分点；中性选民略增0.9个百分点。

游盈隆认为，过去一个月，国民党深陷总统提名的纷争，无法摆平鸿海创办人郭台铭，党内交相攻讦，引起支持者失望和不满，支持度下滑六个百分点是可以理解的；民众党从7月16日凯道群众运动、7月29日党主席柯文哲开演唱会等不停造势，政党支持度却和上个月几乎一样，也没有受惠于国民党的内乱；执政的民进党方面，因近期台美与台日关系热络，副总统赖清德过境美国带出一波小高潮，水涨船高，支持度随之上升近五个百分点。

本次调查由游盈隆负责问卷设计、报告撰写、研究发现的判读、及相关公共政策与政治意涵的解析；山水民意研究公司负责抽样设计、电话访谈、资料清理与统计分析。访问期间是2023年8月14至15日两天，对象是全台20岁以上成年人，有效样本1081人，抽样误差在95%信心水准下约正负2.98个百分点。