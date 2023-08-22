半夏投资创始人批外资对中国股市起到搅屎棍效果

上海半夏投资管理中心创始合伙人兼基金经理李蓓认为，外资是导致中国股市跌至去年11月以来最低水平的主因，并批评外资对中国股票市场“起到了搅屎棍的效果”。

李蓓星期一（8月21日）晚上在半夏投资的微信公号发文称，外资是近期中国股票最主要的卖出力量，“是市场近期下跌的主要原因”。

李蓓也在文章中批评外资加剧了中国市场波动。她写道：“外资，近两年他们的表现已经充分说明了：合起来看，就是一群无头苍蝇，对中国股票市场，主要起到了搅屎棍的效果。”

根据彭博社，这并不是半夏投资第一次反击负面的市场情绪。上个月，该公司与中国一家主要银行和官方媒体，一起驳回了高盛集团对中国银行业的悲观研究报告。

在李蓓发表上述言论之前，香港基准恒生指数和中国沪深300指数双双创下年内新低。由于中国政府没有采取大规模刺激措施，围绕官方支持楼市承诺的疑虑加剧。在星期一（8月21日），中国商业银行意外维持5年期贷款市场报价利率（LPR）不变。

李蓓还指出，新一轮城中村改造和地方政府化债方案在刺激经济方面比降息更有效。她说，基于中国央行最近的政策举措和外资的撤退，这可能是“又送给大家一个好的买点”。

据汇集中国对冲基金业绩的排排网，在过去五年中，半夏投资旗下的半夏宏观，在资产管理规模至少100亿元人民币（约18亿新元）的多元资产基金中名列前茅。