蔡侯郭三人赴金门参与823炮战纪念活动

台湾总统蔡英文、国民党总统参选人侯友宜，以及酝酿参选总统的鸿海创办人郭台铭，星期三（8月23日）将在金门参与“八二三”炮战纪念活动。

台湾多家媒体报道，台湾总统府发言人林聿禅星期二（8月22日）说，为缅怀不分先来后到、不分族群的军民，一起克服了八二三炮战的试炼，共同守护“中华民国台湾”，蔡英文将于星期三前往金门太武山公墓，主持八二三战役胜利65周年公祭暨追思活动，期盼民众永怀八二三精神，坚定守护台湾民主自由的生活方式。

根据《联合报》和中央社，侯友宜和郭台铭也会出席该活动，引发外界关注两人是否会在金门再度同台。

提前一天抵达金门的郭台铭，星期二在主流民意大联盟活动上发表《金门和平倡议》，并承诺将在初期投入2000万美元（约2712万新元）成立金门和平倡议基金会，以及逐步落实创设两岸和平协商办公室、建立两岸和平战略研究院等八大事项。

根据郭台铭办公室的消息，郭台铭也在活动中向北京喊话，希望“正视中华民国存在的事实”，并称大陆持续以武力胁迫台湾接受统一只会适得其反。

郭台铭强调，台湾的主流民意就是追求自由、民主、和平的愿望，“这也是两岸未来可以回到互助共荣的基础。我们绝对不乐于见到这样的基础遭受到破坏，让两岸持续愈行愈远，让亲者痛而仇者快”。

另一方面，侯友宜也会在星期二中午抵达金门，随后召开政策记者会，预计将发表重要讲话。

报道称，侯友宜将在记者会上提出把金门打造成两岸经贸枢纽，并有六大主张，包括支持金门对于通电、通气的民生需求等。