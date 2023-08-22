网传大陆核潜舰台海发生意外 台国防部：没官方说法证实

对于网传消息称，中国大陆解放军093型“商级”核潜舰在台海附近发生严重意外，台湾国防部回应说，目前没有官方说法证实有关消息，并强调目前流传的消息仅来自社群媒体。

综合《自由时报》、《联合报》、中央社、菱传媒等多家台媒报道，美国海军学院专栏作家萨顿（H.I. Sutton）星期二（8月22日）在社交媒体平台X发文，称“解放军海军093型‘商级’核潜舰在台海海峡周边发生严重意外”。

萨顿补充说，有媒体报道称所有船员都已死亡，但他强调有关消息目前未经证实。“再次提醒大家，目前还没有证据，而且有些报道不太可信，重要的是要多听。”萨顿没有进一步提供有关报道的信息。

截止星期二下午2时20分，萨顿这则帖文已有超过70万次阅读次数。

对此，台湾国防部发言人孙立方星期二受访时说，到目前为止，他并没有听到有关证实解放军核潜舰失事的相关信息，并强调这类信息是来自社群媒体的流传，目前没有其他官方说法进一步证实。

孙立方还说，绵密掌握台海周边海空域动态，是台湾国防部重视且很认真在做的事情。

有台湾军方资深人士向菱传媒说，各国潜舰在潜航任务时，一定都会律定任务潜舰回报的时间与地点，如果超过回报时间过久，解放军一定会派遣船舰、反潜机前往093潜舰原律定的路线及相关区域进行侦搜，但是目前台军并未侦搜到解放军有类似的状况。

菱传媒引述中华战略学会研究员张竞分析，如何判断解放军093型“商级”核潜舰是否发生严重意外，可以从台军、解放军以及美军，甚至是日本海上自卫队，所辖海空兵力动态，是否向台湾周边海域特定地点机动接近。